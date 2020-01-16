Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Выступление нового главы правительства в Госдуме было созвучно посланию президента, но ни в одной из этих речей не прозвучало ни слова о том, как власть намерена развивать экономику, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 января, уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов, комментируя утверждение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее депутаты Госдумы дали согласие президенту на назначение Мишустина главой правительства. «За» проголосовали 383 депутата, 41 — воздержались.

« Я бы воздержался от преждевременных оценок. Нужно дождаться момента, когда правительство начнет работать.

То, что было сказано Мишустиным в Госдуме, в высшей степени созвучно посланию президента. Шла речь о национальных проектах, регуляторной гильотине, снижении административных барьеров. О поддержке бизнеса, вложениях в инфраструктуру и других важных вещах.