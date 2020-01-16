Москва, , 15:36 — REGNUM Проблемы с реализацией нацпроектов в РФ связаны, в том числе, с излишней бюрократизацией. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ответов на вопросы депутатов в рамках своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Не так просто с такими объемами финансов — я, простите, это говорю по прежней работе, — конечно, все организовать очень быстро. Я принимал участие в работе по нацпроектам — поверьте, правительство очень старалось, чтобы все было сделано качественно и эффективно», — заявил Мишустин.

Однако есть конкретные вопросы, которые требуют незамедлительного решения, считает он.

«Сегодня нужно убрать излишнюю бюрократизацию, разбираться, инвентаризацию делать — почему не случилось так быстро то, что было обещано, и масштабировать лучше решения региональные на федеральный уровень», — считает Мишустин.

Кроме того, по его словам, необходимо также обеспечить диалог с людьми.

«Очень важно, чтобы мы слышали, что случилось, а что — нет», — заявил Мишустин.