Сеул, , 15:33 — REGNUM В 2019 году экспорт обработанных пищевых продуктов (изготовленных из риса) из Южной Кореи составил 115,7 млрд вон (~$100 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Согласно опубликованным данным, экспорт рисовых пирожков тток увеличился на 39,4%, до 39,6 млрд вон (~$34,3 млн), а готового риса — на 35,9%, до 40,1 млрд вон (~$34,7 млн).

В министерстве отмечают, что рост экспорта напрямую связан с распространением и популярностью корейской музыкальной волны халлю и усилиями правительства по поддержке отечественных компаний за рубежом.

По предварительным данным, в текущем году основной статьей экспорта обработанных пищевых продуктов из Южной Кореи станут токкпокки, набирающие популярность в странах Азии.

Ттокпокки — это одно из самых популярных уличных блюд в Южной Корее. Готовится из рисовых брусочков тток в остро-сладком соусе.

Корейская волна или халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Термин был введен в обиход в Китае в середине 1990-х.