Берлин, , 15:58 — REGNUM По итогам 2019 года на авторынках Европы было реализовано 15 млн 805 тыс. 752 автомобиля — на 1,2% больше уровня 2018 года. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

В ассоциации отмечают, что рост продаж новых легковушек в странах Европы фиксируется уже шесть лет. За прошедший год наибольшее количество легковых машин в Европе продала компания Volkswagen. За отчётный период ей удалось реализовать около 1,77 млн машин, что на 0,3% больше результата 2018 года.

Вторую строчку занимает французская компания Renault — около 1,06 млн авто (-3,7%). Тройку лидеров замыкает Ford. За год этим автопроизводителем в Европе было реализовано около 965 тыс. машин (-1,5%).

Напомним, за первые 11 месяцев прошлого года в РФ было куплено около 192,5 тыс. новых легковых автомобилей немецких брендов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом больше всего за это время в России выросли продажи машин немецкого автопроизводителя Porsche.

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