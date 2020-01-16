Кызыл, , 15:20 — REGNUM С первого марта 2020 года из Кызыла откроются авиарейсы в Абакан и Томск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы, об этом заявил замглавы министерства дорожно-транспортного комплекса республики Андрей Конга, рассказывая о приоритетах ведомства.

Кроме того, в течение года будут обустраивать международный пункт пропуска в аэропорту Кызыла, а также пункт пропуска «Хандагайты» на границе с Монголией.

«До 3 февраля будут проведены мероприятия по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Минтрансом Республики Хакасия о включении автодороги Абакан — Абаза — Ак-Довурак в перечень автодорог федерального значения», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-ооли Валентин Коновалов обратились в Минтранс России по вопросу о реконструкции этой дороги. Трасса ведёт к многостороннему таможенному пункту, по мнению чиновников, позволит выйти сибирскому бизнесу в юго-восточную Азию.

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