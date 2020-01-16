Москва, , 15:17 — REGNUM Для обеспечения роста инвестиций в российскую экономику сегодня необходимо вернуть доверительные отношения бизнеса и власти. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе обсуждения своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«(Надо) вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает убрать издержки. И излишнее давление, если оно есть, надо понять какое», — заявил Мишустин.

Кроме того, по его словам, следует также разобраться, какие именно факторы сдерживают рост доходов граждан.

«Нужно отличить то, что реально сдерживает рост заработных плат и ситуацию, когда создается добавленная стоимость от того, что просто, к сожалению, еще и нет мест для нового бизнеса», — отметил Мишустин.