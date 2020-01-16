Москва, , 15:14 — REGNUM Российская макроэкономика сегодня находится в стабильном положении, что чрезвычайно важно. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе обсуждения своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«За это часто правительство критиковали, а макроэкономическая стабильность, которая сейчас есть, это очень важный фактор. Сегодня фактически созданы достаточные резервы, сегодня об этом мы говорили, достигнут низкий уровень инфляции, фактически мы видим, что удерживаем его в 4% и это очень важный фактор», — заявил Мишустин.

При этом, уверен он, останавливаться на достигнутых результатах нельзя — этого недостаточно для достижения необходимого роста экономики РФ.

«Для того, чтобы дальше развиваться и дальше, собственно говоря, обеспечить рост ВВП необходимо в первую очередь стимулировать рост инвестиций, это очень важно», — отметил Мишустин.