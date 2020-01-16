Подгорица, , 15:12 — REGNUM За 10 месяцев 2019 года дефицит бюджета Черногории составил 35,4 млн евро или 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП), что на 150,9 млн евро меньше запланированного, сообщает министерство финансов Черногории.

В период с января по октябрь дефицит бюджета был меньше и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,6 млн. евро или 33,2%.

Доходы бюджета за период с января по октябрь составили 1,49 миллиарда евро или 31% от ВВП, что составляет более 2,8 миллиона и 76 миллионов евро соответственно по сравнению с планом.