Ташкент, , 15:11 — REGNUM Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 16% и дал прогноз на снижение этого показателя на последующих заседаниях, сообщили 16 января в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что сохранение основной ставки связано с необходимостью формирования более твердой уверенности в снижении уровня инфляции. В Центробанке добавили, что уровень инфляции в республике по итогам 2019 года составил 15,2%.

Значительный рост этого показателя произошел во второй половине 2019 года из-за либерализации регулируемых ранее цен. Прогноз инфляции на 2020 год сохраняется на уровне 12−13,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра финансов Узбекистана Тимур Ишметов заявил, что высокий уровень инфляции может сделать экономические реформы в стране бессмысленными.

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