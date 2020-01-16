Киев, , 15:01 — REGNUM У Украины сейчас есть всё, чтобы экономика страны стремительно выросла в ближайшие годы, заявил на одном из мероприятий сегодня, 16 января, премьер-министр страны Алексей Гончарук.

В частности, расшифровывая понятие «всё», он отметил рост международных резервов Украины, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Про заимствования Гончарук высказался дополнительно, подчеркнув, что Украина на текущей неделе осуществила заимствования в гривне под рекордно низкий процент. По его мнению, это говорит о возвращении доверия к государству.

«Если сравнивать с прошлым годом, то эти заимствования уже почти в два раза дешевле… Нашей стране начинают верить… Это свидетельствует о том, что экономика продолжает расти. Это свидетельствует о том, что объем инвестиций, которые заходят в нашу страну, каждый день увеличивается», — сказал премьер.

ИА REGNUM напоминает, что нынешние власти Украины задекларировали цель обеспечить рост экономики на уровне 5−7% в год и достичь общего роста в 40% за следующие 5 лет. В правительстве Украины неоднократно заявляли, что эта цель является «абсолютно реалистичной».