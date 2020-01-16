Сеул, , 16:10 — REGNUM В 2019 году объём продаж игр для мобильных устройств в Южной Корее составил 4,2 трлн вон (~$3,62 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на платформу IGA Works.

По сравнению с 2018 годом, объём продаж в Google Play Store для устройств Android, App Store для iPhone и ONE store, вырос на 5,2%. Известно, что 78,6% продаж приходится на Google Play, 12,2% — на One Store и 9,2% — на Apple Store.

Отмечается, что самый большой объём продаж пришёлся на ноябрь, после того как корпорация NCSoft запустила многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2M.

Среди игр для мобильных устройств, купленных на платформах в прошлом году, 21,5% пришлось на игры компании NCSoft, 11,7% — на игры компании Netmarble Games, 5,1% — на игры Nexon, 3% — на игры Kakao Games, 2,6% — на игры Supercell.

По данным представителей платформы, в прошлом году играми на мобильных устройствах наслаждались 19,61 млн граждан Южной Кореи, а среднее время провождение за играми составило 29,3 часа в месяц.