Москва, , 14:55 — REGNUM На реализацию тезисов послания президента РФ Владимира Путина с 2020 по 2023 год включительно потребуется 4 трлн рублей из федерального бюджета. Об этом заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе обсуждения своего назначения на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Эта работа вчера уже начата, сегодня провел все консультации с министром финансов Антоном Силуановым», — заявил Мишустин.

По его словам, средства, которые необходимы для реализации тезисов послания, уже имеются в федеральном бюджете страны.

«Этот год — это примерно 450 млрд рублей, на четырехлетку около 4 трлн рублей. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств соответствующего федерального бюджета и бюджетов регионов», — отметил Мишустин.