Москва, , 14:47 — REGNUM Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о формировании доходов домохозяйств и планах по расчету «формулы бедности», передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Дело в том, что существует огромное количество льгот, их сотни, и эти льготы сегодня очень тяжело увидеть, как они расходуются, нет заявительного принципа, есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли», — заявил Мишустин.

«Важно сделать социально-адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйствам и семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом, поскольку у всех регионах разные и корзины, и разные сами понятия бедности, через социальные контракты, доводить до конечного потребителя адресно», — продолжил он.

Мишустин рассказал, что в Госдуме находится закон, который позволит решить задачу.

«Этому призван помочь закон о едином реестре населения, который принят в первом чтении Госдумой, где идет формирование, конверсия данных ЗАГСов, актов гражданского благосостояния… так мы сможем сформировать семью, доходы семьи, доходы домохозяйств», — говорит Мишустин.

Кандидат в главы правительства рассказал о сроках новации.

«Я считаю, что эту задачу мы можем выполнить за два года, с вашей помощью попробуем быстрее, мы зависим от того, как скоро субъекты РФ смогут выполнить эту работу по конверсии», — заключил Мишустин.