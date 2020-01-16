Москва, , 14:47 — REGNUM У России есть ресурсы для реализации задач послания президента РФ Владимира Путина благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности, заявил 16 января глава Федеральной антимонопольной службы (ФНС), кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.

«Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету, у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года», — сказал он.

Мишустин добавил, что прозвучавшее послание Путина необходимо воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на традиционных ценностях, обращенную к людям.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы рассматривают его кандидатуру.

Ранее кандидат на пост нового председателя правительства заявил, что в случае назначения на новую должность он в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

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