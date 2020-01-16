Москва, , 14:41 — REGNUM Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин негативно относится к идее списания долгов по кредитам для граждан РФ. Об этом Мишустин заявил в ходе ответов на вопросы депутатов в рамках обсуждения его кандидатуры на пост главы правительства на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Речь идет об инициативе депутатов фракции ЛДПР в Госдуме, которая касается списания долгов или заморозки выплат по кредитам и займам в микрофинансовых организациях для граждан РФ.

«Плохо оцениваю. Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, люди потеряют деньги — те, кто совсем не виноват. Вообще, я плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик», — заявил Мишустин, отвечая на вопрос о своем отношении к списанию долгов по кредитам.

При этом, подчеркнул он, в этом вопросе правительству необходимо работать совместно с Центробанком.

«Без сомнения, это вопрос роли регулятора. Здесь мы должны совместно с Центробанком смотреть на то, какие требования предъявлялись микрофинансовыми организациями. Заверяю вас, мы этим будем заниматься», — отметил Мишустин.