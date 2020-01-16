Москва, , 14:41 — REGNUM По итогам 2019 года самым популярным в Москве авто стал седан Volkswagen Polo. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За минувший год дилеры реализовали в Москве 13,5 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. Это на 12% больше результат 2018 года.

На второй строчке в этом рейтинге модель KIA Rio, которая была продана в количестве 11,1 тыс. единиц. Здесь наблюдается падение на 19%. Тройку лидеров замыкает южнокорейский кроссовер Hyundai Creta — 8,4 тыс. единиц (+5%).

На четвёртом и пятом местах соответственно Hyundai Solaris (8,1 тыс. ед.) и Skoda Octavia (7,7 тыс. ед.).

Всего в российской столице за прошедший год было продано около 238 тыс. новых легковушек, что на 2% меньше, чем было реализовано в 2018 году.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам прошлого года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили около 1,76 млн единиц. Это на 2,3% ниже уровня 2018 году.

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