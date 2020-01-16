Москва, , 14:28 — REGNUM Ключевые социально ориентированные тезисы послания, а также перестановки в правительстве могут вызвать позитивный отклик у одной и той же аудитории — колеблющихся граждан социально-консервативных взглядов, за голоса которых в ходе избирательных кампаний конкурируют «Единая Россия» и умеренная парламентская оппозиция, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

При этом, отмечает эксперт, с большой вероятностью рост общественной поддержки Путина произошёл бы даже на фоне оглашения послания как такового.

Аналитик напомнил, что несколько раз глава государства апеллирует к главам регионов, в том числе в сдержанно-критическом ключе — «уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать».

«После масштабных ротаций губернаторского корпуса последних лет новые требования к социальной политике вряд ли повышают вероятность отставок самих глав регионов, к которым могут возникнуть вопросы по поводу работы в данной сфере. Однако появляются дополнительные поводы для публичной критики в адрес чиновников региональных правительств, занимающихся социальной сферой, а также глав муниципальных образований», — полагает Нейжмаков.

Причём с критикой могут выступать как сами губернаторы, так и депутаты Госсобраний. Достаточно вспомнить популярность сюжетов, когда глава региона разносит подчинённых.

«Более активными критиками таких чиновников могут стать не только оппозиционные депутаты данного уровня. Вспомним, например, задачи по контролю за состоянием фельдшерско-акушерских пунктов, которые президент поставил перед ОНФ», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направлен на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагает адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также прозвучали темы зарплат учителей, бесплатного питания в школах, материнского капитала на первенца.

Кроме того, говорилось о необходимости вынести на всенародное голосование ряд поправок в Конституцию.