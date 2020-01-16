Москва, , 14:33 — REGNUM Дальнейшее развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом, об этом заявил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 16 января в Государственной думе.

Мишустин перечислил ключевые задачи, которые будут стоять перед новым правительством. Это дальнейшее развитие оборонного комплекса, технологическое развитие экономики и улучшение предпринимательского климата в стране.

Кандидат в премьер-министры призвал немедленно приступить к реализации послания главы государства Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина предложил на пост премьер-министра президент РФ Владимир Путин. Этому предшествовало сложение полномочий прежнего главы правительства Дмитрия Медведева.

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