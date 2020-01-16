Москва, , 14:22 — REGNUM В 2019 году в кредит было реализовано более 40% (программа Chery Finance) от всех проданных в России новых моделей бренда Chery. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Основным источником роста послужила программа кредитования со сниженной процентной ставкой Chery Direct. Кроме того, в числе наиболее востребованных были программы «Первый автомобиль Chery» и «Семейный автомобиль Chery».

Отмечается, что программа «Семейный автомобиль Chery» продлит свое действие и в нынешнем году. Её поддержит дистрибьютор бренда.

Ранее в базе Росстандарта появился патент компании Chery на модель Tiggo 8 для России. Это авто станет флагманом марки в нашей стране. Купить машину можно будет как с пятиместным салоном, так и с семиместным.

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