Москва, , 14:13 — REGNUM Самозанятые получили доступ к системе государственных закупок по аналогии с возможностями, которые предоставлены субъектам малого и среднего бизнеса. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Вадим Живулин на Гайдаровском форуме.

«По большому счету, это такой колоссальный источник для роста и хороший мотиватор для гражданина выступить поставщиком товаров и услуг для крупнейших заказчиков», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года пилотный проект особого налогового режима самозанятых действовал на территории четырёх регионов — Москве, Татарии, Московской и Калужской областях. Новым законом число регионов, где действует этот налог, расширяется до 23 субъектов РФ — это регионы-доноры и города-миллионники. В Приволжском федеральном округе режим начал действовать с нового года в Башкирии, Самарской и Нижегородской областях.

По оценкам ФНС (Федеральной налоговой службы), которые были представлены 23 декабря 2019 года, в качестве самозанятых в России зарегистрировались более 330 тыс. человек. 18% самозанятых работают таксистами, 9,85% являются арендодателями квартир, 5,7% — это репетиторы и 4,8% работают в сфере маркетинга и рекламы.