Москва, , 14:11 — REGNUM В РФ назрела необходимость системных преобразований в сфере политики государственной поддержки предпринимательства, считает экономист Инна Рыкова. Об этом она заявила 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Более двух лет Минфин ведёт работу по повышению открытости и прозрачности мер государственной поддержки, — сказала Рыкова. — На что жалуются предприниматели? Кучу документов надо приносить в министерства, ходить по кабинетам. И мы сейчас надеемся, что новое правительство перейдёт к единому кабинету предпринимателя, в который предприниматель будет заходить и видеть меры государственной поддержки. И неважно, в какое министерство. А не так, как сегодня — большие добежали и всё забрали, а малышам ничего не досталось. Поэтому мы надеемся, что опыт больших данных позволит предпринимателям получать меры государственной поддержки. Ряд системных преобразований уже назрел».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме заявил, что вопрос введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения сегодня не актуален.