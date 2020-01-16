Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В столице Среднего Урала вновь проанализируют систему общественного транспорта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион выиграло ООО «Центр экономики инфраструктуры» из Москвы, которое ранее уже выполняло работы по изучению общественного транспорта в Екатеринбурге. Организация снизила цену до 20,7 млн рублей с предложенных мэрией 27,6 млн рублей.

Компания сформирует «технико-экономические параметры функционирования системы общественного транспорта города на долгосрочную перспективу» за четыре с половиной месяца, с 16 февраля 2020 года до 30 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году «Центр экономики инфраструктуры» изучало маршруты, по которым ежедневно ездят екатеринбуржцы на общественном транспорте. Для отслеживания жителей использовались мобильные технологии.

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