Вильнюс, , 14:09 — REGNUM Пример компании Grigeo, которая почти десять лет тайно сливала отходы в Куршский залив и нанесла урон природе в размере порядка 60 млн евро, показывает, что Литва всего лишь пытается хорошо выглядеть в глазах Евросоюза, декларируя своё стремление охраны природы на словах, считает правозащитница, глава неправительственной организации Коалиция природоохраны Лина Пашкявичюте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 января.

На пресс-конференции в Вильнюсе Пашкявичюте обвинила власти в «пиаре для Евросоюза», при этом, по её словам, контроль за предприятиями со стороны государства «ниже минимального».

«Наша забота об экологии сводится к требованиям ЕС, даже меньше, а если мы способны правильно заполнить документы и ЕС больше не требует, то мы не способны сделать больше. Этот подход должен меняться, если мы хотим видеть Литву более зеленой», — сказала она.

Литовские экоактивисты подготовили свой план и предложения по реформированию системы экологического контроля в стране, который сегодня намерены передать в канцелярию президента Литвы.