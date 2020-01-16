Сеул, , 14:05 — REGNUM В феврале 2020 года в Южной Корее повысят таксы и сборы на топливо на международные отправления. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источникам, топливные сборы на международные авиарейсы повысят до 49 200 вон (~$42,51) в зависимости от расстояниями между городами.

Известно, что топливный сбор авиакомпании Korean Air будет варьироваться от 6000 вон (~$5,18) до 50 400 вон (~$43,54), в зависимости от того, какое расстояние самолёт преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливный сбор компании Asiana Airlines будет варьироваться от 7000 вон (~$6,05) до 40 800 вон (~$35,25) в диапазоне от 804 км до 8 тыс. км.

Кроме того, топливные сборы на внутренние рейсы также будут увеличены до 5500 вон (~$4,75).