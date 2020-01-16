Ульяновск, , 13:55 — REGNUM Выход на авторынок модернизированного вседорожника УАЗ «Патриот» перенесён с 2020 года на вторую половину 2021 года. Об этом 16 января со ссылкой на исполнительного директора ООО «УАЗ» Алексея Спирина пишет портал «Автоброкер».

Спирин сообщил, что обновлённый УАЗ будет оснащён новой рамой, независимой передней подвеской, турбированным двигателем, а также получит специфичный интерьер.

Турбодвигатель для новинки, по словам топ-менеджера, уже прошёл необходимые тесты. У новинки на выбор будут два силовых агрегата.

«Новый мотор уже разработан, прошёл испытания и будет внедрён с новым «Патриотом». Это случится в ближайшие полтора-два года. Там две версии мотора, обе с турбиной. Подробности я пока не раскрою, но уже есть ходовые прототипы», — отметил Спирин.

Напомним, с начала текущего года на авторынке России выросла стоимость двух комплектаций бортового фургона УАЗ «Профи». Рост составил 58 тыс. рублей. В итоге стоимость четырехдверного фургона в комплектации «Стандарт» выросла до 943 900 рублей, а в комплектации «Комфорт» — до 999 900 рублей.

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