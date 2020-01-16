Сеул, , 13:39 — REGNUM Южнокорейские автокомпании Hyundai и Kia вложили 100 млн евро в автомобильный стартап британской компании Arrival. Об этом 16 января сообщается на официальном сайте Arrival.

Hyundai и Kia планируют заниматься совместными разработками электрокаров на платформах, предложенных британцами.

«Инвестиции знаменуют собой начало стратегического партнерства между автопроизводителями для совместного ускорения внедрения коммерческих электромобилей во всем мире. Hyundai и Kia будут использовать ключевые технологии Arrival, чтобы помочь в достижении своей недавно объявленной цели по развитию мобильных сервисов и электрификации своего автопарка», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директора KIA Motors Пак Хан У на встрече с инвесторами заявил, что к 2025 году компания намерена увеличить уровень операционной маржи до 6%. Для этого в течение шести лет компания инвестирует 29 трлн вон (~$25 млрд).

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