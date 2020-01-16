Сеул, , 13:31 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут свои транспортные средства из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным речь идет о автомобилях Ford, BMW, Toyota, тягочах Man Truck и мотоциклах Ducati. Всего будет отозвано 7 469 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы с проводкой и трансмиссией в автомобилях BMW M5, с ремнём безопасности в автомобилях Toyota Camry Hybrid, с приборной панелью в автомобилях Toyota Prius, с коленчатым валом в тягочах Man TGX, с подножками мотоциклов Ducati MTS1260.

О других проблемных компонентах не сообщается.