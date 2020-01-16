Барнаул, , 13:16 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил что решения, с которыми вышел глава государства, будут обеспечены ресурсами. В частности, он уже подсчитал во сколько обойдётся обеспечение горячим питанием всех детей, которые ходят в начальную школу. Слова главы региона цитирует пресс-служба губернатора.

«У нас в крае 120 тысяч ребятишек учатся с первого по четвертый класс, и для того чтобы их всех обеспечить горячим питанием в течение года, потребуется примерно 700 миллионов рублей», — сообщил алтайский глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января огласил ежегодное послание Федеральному собранию РФ, в котором заявил о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.

К примеру, он призвал обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс. Тем временем, алтайские малообеспеченные дети в некоторых районах Алтайского края имеют возможность только раз в неделю питаться бесплатно. А сумма, выделяемая на их питание, выходит меньше, чем у служебных собак в полиции.

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