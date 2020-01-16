Берлин, , 13:20 — REGNUM Руководство компании Opel планирует сократить 2,1 тыс. рабочих мест до 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, к 2029 году число сокращенных работников автопредприятия может вырасти до 4,1 тыс.

Топ-менеджеры автокомпании и профсоюз договорились запустить программу добровольного увольнения. Она будет действовать на немецких заводах в городах Рюссельсхайм, Эйзенах и Кайзерслаутерн.

Программа подразумевает, что сотрудники, которые родились до 1963 года, получат возможность частично выйти на пенсию. В компании заверили, что увольнения в рамках этой программы будут добровольными.

Таким образом, до 2029 года штат автокомпании может сократиться примерно на 14%, до 25,8 тыс. человек.

Ранее управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в РФ Алексей Володин заявил, что в России в 2020 году будет расширена автомобильная линейка машин марки Opel четырьмя моделями.

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