Киев, , 13:14 — REGNUM Количество инфраструктурных аварий на Украине растет, но не «медленно, но верно», а по экспоненте — в полном соответствии с законами статистики, заявил сегодня, 16 января, украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

Эксперт отметил, что случившийся вечером 13 января «эпический прорыв кипятка» возле торгового центра Оcean Plaza — это демонстрация закономерности, и таких демонстраций подобного масштаба будет все больше и происходить они будут все чаще.

«Ведь мелкие аварии в мегаполисе происходят практически ежедневно. Решать такую задачу по плечу только государственникам, но при власти шоумены, не знающие, с какой стороны к той трубе подойти. Поэтому, как говорится, «маємо те, що маємо» (имеем то, что имеем — рус.)», — подчеркнул специалист.

Политолог напомнил, что по сути последняя попытка решать инфраструктурную проблему была порядка 20 лет назад, в начале нулевых, когда был создан «Комитет-2005» — чтобы официально заняться решением проблемами инфраструктуры коммунального хозяйства Украины, начиная с тех сетей и трубопроводов, чей срок эксплуатации истекал в 2005 году.

«При этом задачи, которые ставил почти двадцать лет назад комитет, не изменились — Украине необходим общенациональный план замены инфраструктуры ЖКХ, начиная с труб. Изменилась только степень износа труб… И по-прежнему востребованы люди со стратегическим мышлением — иначе эти проблемы не решить», — добавляет Джангиров.

В завершение эксперт приводит такую статистку — по официальной информации киевских властей, 80% теплосетей — изношены. Срок эксплуатации труб в теплосетях — — 25 лет, а труба, которую прорвало возле Оcean Plaza не менялась 33 года.

ИА REGNUM отмечает, что ранее утром было заявлено, что «Киевтеплоэнерго» завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ «Ocean Plaza». С момента обнаружения повреждения ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме. Также на прилегающей улице восстановили асфальтовое покрытие, и соответственно, возобновили транспортное движение. В результате происшествия от кипятка пострадали десять человек, из которых пять, согласно открытой информации, до сих пор остаются в больницах города.