Рига, , 13:11 — REGNUM Белоруссия может импортировать через порты Латвии альтернативную российской нефть. Об этом 16 января по итогам состоявшихся сегодня переговоров с Александром Лукашенко заявил глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш.

Он подтвердил возможность экспорта через латвийские порты белорусских нефтепродуктов и поставок нефти на НПЗ Белоруссии. Вопросы таких поставок, по словам Кариньша, были обсуждены с Лукашенко.

Премьер-министр Латвии констатировал «большие возможности» в развитии такого сотрудничества. Он также отметил, что сроки и объёмы поставок нефти в Белоруссию надо обсуждать с коммерческими структурами. Правительство прибалтийской республики может лишь констатировать, что оно «в высшей степени заинтересовано» в развитии возможностей для бизнеса с Белоруссией на долгосрочной основе.

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Напомним, в декабре 2019 года Минск не подписал с российскими компаниями контракты на поставку нефти в Белоруссию и с января 2020 года такие поставки прекратились. Лукашенко провёл 31 декабря совещание по вопросам обеспечения НПЗ сырьём, приказав отработать маршрут поставок через Латвию.

В конце декабря посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис посетил Новополоцкий НПЗ, обсудив поставку нефти через латвийские порты, в частности — через Вентспилс. Такие поставки были отработаны во время президентской кампании в Белоруссии 2010 года, на период которой пришлась «нефтяная война» с Россией.

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