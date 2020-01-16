Москва, , 13:02 — REGNUM «Рубль закрылся практически без изменений на торгах 15 января после кратковременного падения на новостях об отставке российского правительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 16 января, доллар продолжает попытки укрепления, но пока не смог заметно продвинуться, тестируя уровень 61,50 руб. Таким образом, теперь российская валюта демонстрирует устойчивость еще и к внутриполитическим потрясениям.

Впрочем, отечественный рынок в целом спокойно перенес эту новость и довольно быстро вернулся к росту, не увидев в смене кабинета министров ничего опасного или тревожного.

Тем временем подписание первой фазы торговой сделки, хотя и было широко ожидаемым и учтенным в ценах, все же подогрело интерес к риску. Это отражается в динамике всех классов активов — евро и фунт дорожают к доллару, который в свою очередь укрепляется против защитной иены.

Нефть предпринимает попытки роста, золото не пользуется спросом и т. д. Так российская валюта получает поддержку и с этого фронта, помимо налогового периода, который только что начался.

В целом с начала торговой недели рубль находится под некоторым давлением, постепенно снимая перекупленность. При этом давление это носит очень сдержанный характер. Другими словами, коррекция протекает максимально безболезненно для рубля.

При этом доллар располагает потенциалом дальнейшего укрепления с первичной целью на отметке 62 руб. В краткосрочной перспективе придать котировкам ускорение может отчет по розничным продажам в США, если отразит рост показателей выше прогнозов или как минимум в соответствии с ожиданиями», — считает эксперт.

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