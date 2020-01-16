Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Главной задачей Михаила Мишустина на посту премьер-министра должно быть изменение системы управления экономикой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 января, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания кандидата на пост главы правительства.

Как сообщалось ранее, Мишустин заявил, что в случае, если займет пост премьер-министра, в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

«Первые высказывания Мишустина внушают оптимизм. Он сразу сказал о самом главном: о том, что нам надо менять систему управления экономикой. Это и есть основная задача. Сейчас судьба чиновников никак не зависит от того, удобно ли работать бизнесу. Если бизнеса нет, чиновнику даже лучше. Если Мишустин сумеет эту ситуацию изменить — это будет прорыв.

Его предыдущий опыт работы тоже внушает оптимизм. Я, к примеру, не люблю платить налоги, но должен признать, что в этой сфере был наведен порядок. Что он выполнял поставленные перед ним задачи, и собираемость налогов заметна росла. Это означает, что человек умеет работать системно.

Перед ним будут и другие задачи. Защищать частную собственность и переориентировать нашу правоохранительную систему с крышевания бизнеса на его охрану. Разобраться с естественными монополиями и перестать создавать новые. Пересмотреть меры поддержки бизнеса, чтобы они не заключались просто в раздаче денег хорошим компаниям. Но самое главное — именно изменение системы управления экономикой», — отметил Сергей Фёдоров.