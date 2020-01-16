Москва, , 13:01 — REGNUM Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин не видит смысла в возвращении к прогрессивной шкале НДФЛ. Об этом сообщил советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов по итогам встречи депутатов с Мишустиным.

«Не с кого брать повышенную ставку подоходного налога», — рассказал позицию Мишустина Обухов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме прошли консультации Мишустина с парламентскими фракциями. Общение проходило в закрытом режиме.

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