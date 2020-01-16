Москва, , 12:54 — REGNUM Современная политика Министерства финансов России под руководством Анатолия Силуанова — отдельная история для анализа и неутешительных выводов экспертов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отставку правительства РФ.

«Именно от Минфина граждане неоднократно слышали патриотические призывы вкладывать сбережения в рубль, дать приоритет рублевым финансовым инструментам. Но в период высоких позиций в российском правительстве Силуанову и его коллегам всегда был милее доллар. Если бы не бюджетное правило, сегодня курс доллара составлял бы приблизительно 50 рублей.

Как же вернуть привлекательность России как минимум для наших евразийских соседей? Конечно, этому поможет сильный рубль.

В ушедшем 2019 году рубль показал впечатляющую динамику, укрепившись к доллару с 69,39 руб. до 61,98 руб. (10,84%) и к единой европейской валюте почти с 78,87 руб. до 69,46 руб. (на 12,81%).

Что поменяется, если рубль станет крепким? Это поддержит неожиданно приятные социальные инициативы Владимира Путина, увеличит покупательную способность граждан.

Стабильный рубль — это и низкий уровень инфляции, доступные кредиты для граждан и компаний. Крепкий рубль — это благо и для отечественных производителей, ИТ-индустрии.

Минфин Силуанова так и не выдал новые предложения в развитии финансовой устойчивости и роста благосостоянии. Все вопросы решались посредством слабого рубля.

Сегодня нужно переоценить все финансовые инструменты, взять наиболее приоритетные и перспективные в работу, придать второе дыхание российским финансам, повысить эффектность всей системы. Для этого Минфин должен возглавить новый прогрессивный лидер», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева.

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