Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Малому бизнесу не нужна помощь государства — ему нужно, чтобы государство перестало помогать крупному бизнесу в ущерб всем остальным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 января, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания Михаила Мишустина.

Как сообщалось ранее, кандидат на пост главы правительства заявил, что в случае, если займет этот пост, в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

«В первую очередь хотелось бы понять, о каком именно бизнесе он говорит. О малом и среднем — или об условном «Дерипаске»? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Что касается малого бизнеса, то все мешающие ему барьеры заключены в самой концепции современной российской экономики. Лозунг этой концепции — всё для олигархов, всё во имя олигархов.

Малый бизнес не просит у государства помощи. Он просит дать возможность спокойно работать. Восстановить естественное равноправие между бизнесами разного калибра. Чтобы, к примеру, власть не начинала бороться с малым бизнесом всякий раз, когда на горизонте появляется крупная торговая сеть со своими интересами», — отметил Алексей Третьяков.