Якутск, , 12:42 — REGNUM Чтобы решить вопросы переполненных и аварийных школ Якутии необходимо не менее 50 млрд рублей.

Читайте также: В Пскове после слов Путина подготовились к росту рождаемости

«У нас есть проблемы — это аварийные школы, их свыше 50, а в Якутске многие переполнены. По скромным подсчетам, на решение проблем по школам в целом понадобится с привлечением всех источников порядка 40−50 млрд рублей», — цитирует главу Якутии Айсена Николаева «ЯСИА».

Николаев акцентировал, что в республике наблюдается высокие показатели рождаемости в сравнение со смертностью, когда как в других регионах страны, наоборот.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что в 2020 году запланировано значительное расширение возможности и областного материнского капитала, а в целом в регионе «появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем».