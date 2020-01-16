Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM К выполнению поручения президента об обеспечении каждого ученика начальной школы бесплатным качественным горячим питанием в Нижегородской области планируется привлечь партийный ресурс. Об этом заявил губернатор региона и секретарь регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин.

По словам губернатора, сейчас в области есть нарекания к качеству школьного питания.

«Считаю необходимым привлечь к контролю ресурсы регионального отделения «Единой России». Нужно максимально жестко реагировать на факты халатности в этом вопросе. Речь идет о здоровье детей», — отметил Никитин и напомнил, что по поручению президента питание должно быть не только горячим и бесплатным, но и качественным.

По данной проблеме будет создана межведомственная рабочая группа. Планируется максимально привлекать к проблеме школьного питания местных производителей, что будет способствовать развитию региональной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, который касается поддержки семей с детьми и направлен на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагает адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации.

В числе прочего, глава государства поручил обеспечить школьников до четвёртого класса бесплатным горячим питанием по всей стране.