Москва, , 12:34 — REGNUM Реакция фондового рынка на кандидатуру нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина умеренно позитивная — индекс Мосбиржи прибавляет около 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 января старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Умеренно, потому что экономическую политику в России в основном формирует президент и частично Центральный банк, а не правительство, позитивная, потому что теперь от правительства ждут большей инициативности, а опыт работы Мишустина в ФНС профессионалы оценивают положительно, как с точки зрения результативности, так и инновационности. Кроме того, у нового премьера есть опыт работы в инвестиционной сфере, он трудился в UFG Asset Management, поэтому вопросы улучшения инвестиционного климата ему не чужды», — пояснил эксперт.

По его словам, главное в экономической повестке — не потеряв в финансовой и макроэкономической стабильности, осуществить перелом в инвестиционной политике и в ситуации с доходами населения, успешно реализовать национальные проекты, сократить бедность.

«Теперь для рынка важны назначения в финансово-экономическом и внешнеполитическом блоке, ключевыми являются должности министров экономики и финансов, а также министра иностранных дел, от которого зависят отношения с Западом. Но мощной реакции рынков вряд ли стоит ждать, так как статус-кво скорее всего сохранится», — добавил Суверов.