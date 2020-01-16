Киев, , 12:29 — REGNUM Последние заявления генерального директора новосозданной компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона — «довольно простые, прямолинейные и твердолобые» — указывают на то, что на Украине продолжится борьба за внутренние газовые сети и против облгазов в целом как операторов сетей.

Об этом 16 января заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке Корольчука, новый оператор ГТС Украины чувствует себя в настоящий момент вполне «сухо и комфортно» — деньги от Газпрома стабильно поступают на счета оператора. За транзит и внутреннюю транспортировку оператор получил уже 4 млрд грн.

«Но нет, мало денег, нужно больше», — отмечает эксперт.

Корольчук цитирует слова Макогона о том, что внутреннему газовому рынку на Украине сейчас нужно начать работу с «чистого листа» и очень жестко наказывать, если кто-то в новых условиях будет работать нечестно.

«Если нет порядка, то плохую компанию-оператора нужно поменять. При нарушении лицензионных условий надо вводить механизм внешнего управления, брать под внешний контроль этот облгаз и наводить там порядок», — призвал Макогон.

Традиционно всё просто — «взять и поделить», комментирует это заявление эксперт.

«Макогон имеет такой рецепт: брать под внешний контроль этот облгаз и наводить там порядок. Хотя, какой закон или хотя бы подзаконный акт регламентирует такое «наведение справедливости», — думаю, что и сам Макогон не скажет. Просто нужно что-то говорить, чтобы оправдывать дальнейшие конфликтные действия», — считает Корольчук.

Резюмируя, специалист отмечает, что логику действий нового оператора ГТС Украины пока что трудно понять — это может быть как намерение забрать газовые сети и отдать их в «правильные» руки, так и просто безответственное отношение к сетям в целом.

ИА REGNUM напоминает, что отдельный оператор ГТС Украины был создан по требованию ЕС в рамках анбандлинга (разделения) госкомпании «Нафтогаз Украины».

В начале января 2019 года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что общий долг облгазов перед компанией составляет уже порядка 60 млрд гривен.

В свою очередь, Макогон отметил, что облгазы несанкционированно отбирают из газотранспортной системы газ на сумму порядка 10 млрд гривен в год, и заявил, что в Киеве настроены в ближайшее два года полностью решить эту проблему.