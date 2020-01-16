Москва, 16 января 2020, 12:28 — REGNUM На площадке Дальневосточного федерального университета открылся первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Дальневосточного федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В церемонии открытия полуфинала в ДФО приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата Губернатора края и Правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Приветственные слова со сцены выразил и вице-губернатор — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко.
Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что по итогам контрольного тестирования, которое прошло 14 января, в полуфинал конкурса в ДФО вышли 250 участников. Среди них — 2 доктора наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у 5 участников в подчинении около 1000 сотрудников.
Он уточнил основной возраст полуфиналистов: от 25 до 35 лет — 119 человек и от 36 до 45 лет — 105 участников. Далее следует группа в возрасте от 46 до 55 лет — 22 конкурсанта и до 25 лет — 4 человека. В третьем сезоне участие в полуфинале Дальневосточного федерального округа принимают 45 женщин (18% от общего числа полуфиналистов) и 205 мужчин.
Во Владивостоке впервые в конкурсе «Лидеры России» будет опробован новый формат взаимодействия участников — это одно из нововведений третьего сезона конкурса. По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО организаторы протестируют современный формат нетворкинга, который должен позволить участникам не только познакомиться друг с другом, но и попробовать себя в неожиданных ролях.
Он выразил напутствие полуфиналистам конкурса: «Очень важно не поддаться искушению соответствовать чему-то, что вы считаете правильным. Важно не то, что мы считаем в какой-то текущий момент, а важно быть собой в каждый момент времени».
Ректор ДВФУ добавил, что впрошлом году два сотрудника Дальневосточного федерального университета стали финалистами конкурса «Лидеры России», ездили в Сочи, и они до сих пор получают огромное количество предложений.
Основные дни полуфинала — 15 и 16 января. Конкурсанты за два дня должны успеть продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.
В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».
Расписание очных этапов:
· 24 — 27 января — Сибирский федеральный округ (Новосибирск)
· 24 — 27 января — Уральский федеральный округ (Екатеринбург)
· 31 января — 3 февраля — Приволжский федеральный округ (Казань)
· 31 января — 3 февраля — Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск)
· 7 — 10 февраля — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)
· 7 — 10 февраля — Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону)
· 21 — 24 февраля — Центральный федеральный округ (Москва)
· 29 февраля — 5 марта — Специализация «Здравоохранение» (Москва)
· 15 — 20 марта — Специализация «Наука» (Москва)
· 15 — 20 марта — Специализация «Финансы и технологии» (Москва)Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.