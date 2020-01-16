Москва, , 12:28 — REGNUM На площадке Дальневосточного федерального университета открылся первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Дальневосточного федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала в ДФО приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата Губернатора края и Правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Радость, гордость и благодарность — это три основных чувства, которые я сейчас испытываю. Радость за вас, что в условиях очень жёсткой конкуренции вы сумели дойти до полуфинала. Это очень хорошо! Гордость — за мой любимый Дальний Восток. И благодарность организаторам конкурса. Я желаю всем интересных вопросов, удачных ответов и успешных результатов», — сказал на церемонии открытия полуфинала в ДФО заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Приветственные слова со сцены выразил и вице-губернатор — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко.

«Для нас большая честь в очередной раз принимать конкурс. Руководство края расценивает конкурс как особенно важный, поскольку его участники по своим компетенциям и внутренним качествам должны претендовать на высокие позиции в различных управленческих структурах. У нас есть уже позитивный опыт трудоустройства конкурсантов: три участника предыдущих этапов сейчас работают в Правительстве Приморского края, и мы надеемся, что таких людей станет больше», — подчеркнул Антон Волошко, пожелав всем участникам удачи.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что по итогам контрольного тестирования, которое прошло 14 января, в полуфинал конкурса в ДФО вышли 250 участников. Среди них — 2 доктора наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у 5 участников в подчинении около 1000 сотрудников.

«Уже в третий раз конкурс проходит во Владивостоке. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки. Накануне старта очных испытаний конкурсанты должны были пройти повторное контрольное тестирование, подтверждающее их результаты онлайн-этапа. Всего ретест проходили 270 человек. Из них в полуфинал было допущено 250. Самому молодому участнику 23 года, а самому опытному — 54 года», — сообщил Алексей Комиссаров.

Он уточнил основной возраст полуфиналистов: от 25 до 35 лет — 119 человек и от 36 до 45 лет — 105 участников. Далее следует группа в возрасте от 46 до 55 лет — 22 конкурсанта и до 25 лет — 4 человека. В третьем сезоне участие в полуфинале Дальневосточного федерального округа принимают 45 женщин (18% от общего числа полуфиналистов) и 205 мужчин.

Во Владивостоке впервые в конкурсе «Лидеры России» будет опробован новый формат взаимодействия участников — это одно из нововведений третьего сезона конкурса. По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО организаторы протестируют современный формат нетворкинга, который должен позволить участникам не только познакомиться друг с другом, но и попробовать себя в неожиданных ролях.

«Мы не в первый раз принимаем полуфинал «Лидеров России». Для нас это честь и гордость», — сказал в приветственном слове ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Он выразил напутствие полуфиналистам конкурса: «Очень важно не поддаться искушению соответствовать чему-то, что вы считаете правильным. Важно не то, что мы считаем в какой-то текущий момент, а важно быть собой в каждый момент времени».

Ректор ДВФУ добавил, что впрошлом году два сотрудника Дальневосточного федерального университета стали финалистами конкурса «Лидеры России», ездили в Сочи, и они до сих пор получают огромное количество предложений.

Основные дни полуфинала — 15 и 16 января. Конкурсанты за два дня должны успеть продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Расписание очных этапов:

· 24 — 27 января — Сибирский федеральный округ (Новосибирск)

· 24 — 27 января — Уральский федеральный округ (Екатеринбург)

· 31 января — 3 февраля — Приволжский федеральный округ (Казань)

· 31 января — 3 февраля — Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск)

· 7 — 10 февраля — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)

· 7 — 10 февраля — Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону)

· 21 — 24 февраля — Центральный федеральный округ (Москва)

· 29 февраля — 5 марта — Специализация «Здравоохранение» (Москва)

· 15 — 20 марта — Специализация «Наука» (Москва)

· 15 — 20 марта — Специализация «Финансы и технологии» (Москва)Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.