Москва, , 12:24 — REGNUM Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме приняла решение поддержать назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства в ходе рассмотрения вопроса на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Мы увидели, что кандидат на пост председателя правительства готов к диалогу, готов к сотрудничеству, он отвечал (на вопросы депутатов) откровенно. И что импонирует, у него есть своя позиция», — заявил Миронов.

При этом, по его словам, позиция Мишустина по некоторым вопросам отличается от позиции депутатов фракции «Справедливой России», но она четко аргументирована.

«По известной теме, которая нас давно волнует — по возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога — мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала — в отличие от предыдущих позиций, когда нас просто обвиняли в популизме. Нам это очень понравилось и фракция приняла решения подавляющим большинством… Фракция поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ», — отметил Миронов.

Как ранее сообщало ИА, вопрос прогрессивной шкалы налогообложения обсуждался также и на встрече Мишустина с депутатами фракции КПРФ. Кандидат на должность председателя правительства назвал вопрос неактуальным с точки зрения эффективности, учитывая тот факт, что 20 млн граждан РФ получают зарплату ниже МРОТ и в стране, по большому счету, нет среднего класса.