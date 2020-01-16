Красноярск, , 12:20 — REGNUM В Красноярском крае задолженность в размере более 100 млн рублей перед авиапредприятиями, выполнявшими работы по охране лесов от пожаров, погасили после вмешательства транспортного прокурора. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 января в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее Красноярская транспортная прокуратура проверила, как исполняются требования законодательства о закупочной деятельности. А именно, проверке подверглись полнота и своевременность оплаты юридическим лицам оказанных услуг по охране лесов от пожаров с использованием воздушных судов.

Проверка показала, что КГАУ «Лесопожарный центр» задолжал авиапредприятиям ООО «АэроГео», ООО «Аэропром», АО «КрасАвиа» и ООО «Агат» более 100 млн рублей за оказанные в 2019 году услуги в рамках заключённых договоров на выполнение комплекса авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Красноярский транспортный прокурор внёс руководителю КГАУ «Лесопожарный центр» представление. Задолженность была погашена в полном объёме, подчеркнули в ведомстве.

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