Москва, , 12:18 — REGNUM Чтобы реализовать все предложения и задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, только в 2020 году потребует почти 450 млрд рублей. Об этом сегодня, 16 января, на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме РФ сообщил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Предложенный Путиным демографический пакет мер оценили в 450 млрд рублей

«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать», — уточнил Мишустин.

Также по теме: Мишустин рассказал, чем займется в первую очередь на посту премьер-министра

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обозначил целый рад мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

Так, в частности, речь шла о продлении программы материнского капитала до 2026 года, выплатах маткапитала уже при рождении первенца в размере 460 тыс. рублей и 610 тыс. рублей при рождении второго ребенка, списании ипотеки на 459 тыс. рублей при рождении третьего.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств