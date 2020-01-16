Москва, , 12:15 — REGNUM Каждый третий житель России (33%) пользуется кредитными продуктами (кредит в банке, кредитная карта, займ в МФО), показал опрос национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Для каждого третьего гражданина, имеющего кредиты, сумма ежемесячных выплат по ним не превышает 10% семейного бюджета. 25% заёмщиков платят от 11 до 20%.

Для 16% респондентов, имеющих кредит, ежемесячные выплаты превышают треть ежемесячного семейного бюджета. Количество закредитованных (тех, кто отдает более 30% дохода) выше среди малоимущих заемщиков.

Опрос проведен в декабря 2029 года. Опрошены участие 85 тыс. граждан РФ методом личного интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, активнее всех в России берут кредиты семьи с двумя детьми, матери-одиночки с двумя детьми (51%) и матери-одиночки с одним ребенком (45%).

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