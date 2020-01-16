Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году На Дону новосёлами стали около 1,3 тыс. детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В частности, в канун 2020 года жильё получили сироты из Цимлянска, где был введён в эксплуатацию многоквартирный дом. Всего 66 граждан льготной категории, чьё переселение затянулось из-за допущенных застройщиками нарушений, справили новоселье в минувшем году.

За последние пять лет на Дону жильё получили более 6 тыс. детей-сирот.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2019 году на приобретение льготных квартир для детей-сирот из Ростовской области было направлено более 785 млн рублей. Такая сумма была выделена из федерального бюджета.

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