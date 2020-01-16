Сеул, , 12:11 — REGNUM Южнокорейские авиакомпании возобновили авиаперелеты в Манилу и на острова Гуам и Сайпан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

Согласно опубликованным данным, 14 января авиакомпания Korean Air восстановила работу двух рейсов до Манилы.

Представители Asiana Airlines и Jeju Air также сообщили о возобновлении отмененных авиарейсов до столицы Филиппин.

Сообщается, что полёты на острова Гуам и Сайпан, осуществлявшиеся через воздушное пространство Филиппин, также были восстановлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 января из-за извержения вулкана Тааль на Филиппинах ряд южнокорейских компаний отменили или задержали более 20 авиарейсов.

Напомним, что 13 января представители Филиппинского института вулканологии и сейсмологии зарегистрировали усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 по местному времени, в результате которого образовался столб пепла высотой один километр.

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