Москва, , 11:55 — REGNUM Арбитраж Москвы 5 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск Минобороны РФ почти на 31 млн рублей. Ответчиком по делу выступает концерн «Системпром», который создан на базе ФГУП и занимается разработкой программных комплексов. В частности, он был разработчиком комплекса мониторинга и защиты от несанкционированного доступа линейных трактов волоконно-оптических сетей, участником учений «Запад 2009» и «Восток 2010», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 27 декабря 2019 года, к производству его приняли 13 января 2020 года. Сумма претензий, которые ведомство Сергея Шойгу требует взыскать — 30,84 млн рублей. Подробности спора пока неизвестны, но ответчик — АО «Концерн «Системпром» является давним исполнителем по контрактам Минобороны РФ. По открытым данным, с ним было заключено, как минимум, десять контрактов на сумму более 3,92 млрд рублей. В их числе — выполнение работ по авторскому надзору, поставка оборудования и другие. В частности, в 2012 году с АО был подписан контракт стоимостью 259,3 млн рублей на доработка полевых подвижных пунктов управления ЮВО.

На сайте концерна уточняется, что он создан в мае 1991 года, как ФГУП, который позднее изменил статус. Основная задача — разработка сложных распределённых автоматизированных систем управления и связи специального назначения в защищённом исполнении. В 2007 году компания получила медаль «За укрепление безопасности России», а в 2006-м — медаль в том числе за аппаратно-программный модуль доверенной загрузки ПЭВМ «Щит-PCI».

По данным ЕГРЮЛ, в АО с 13 января 2020 года временным гендиректором назначен Александр Сенский.