Вильнюс, , 11:35 — REGNUM Литва и Белоруссия обсуждают возможность поставок энергоресурсов в Белоруссию через Литву. Об этом сегодня, 16 января, в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

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Глава ведомства подчеркнул, что Вильнюс готов к сотрудничеству со «своими соседями» по вопросу диверсификации обеспечения нефтью и газом, которую считает для Белоруссии важной как в практическом, так и в политическом плане.

«Это в какой-то мере могло бы уменьшить зависимость, которая не снижается, Белоруссии от поставок энергоресурсов восточным соседом», — отметил глава МИД Литвы.

Добавим, что в январе литовский государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа Klaipedos nafta получил запрос от Белоруссии относительно импорта сырой нефти через их терминал. Компания, в свою очередь, подтвердила готовность переваливать до 3 млн тонн нефти в год.