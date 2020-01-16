Амстердам, 16 января 2020, 11:25 — REGNUM Специальная комиссия в Нидерландах, которая изучала проблему выброса азота в воздушном транспорте, заявила, что расширение аэропорта Лелистад возможно лишь при снижении выбросов азота.
С 2015 г. обсуждается расширение аэропорта Лелистад для обслуживания чартерных рейсов. Открытие расширения уже несколько раз откладывалось.
Согласно выводам комиссии, доля воздушного транспорта в загрязнении воздуха относительно невелика, но всё же больше, чем предполагалось ранее.
Ранее при её расчёте учитывались только полёты высотой не более 914 метров, однако комиссия предложила учитывать все полёты.